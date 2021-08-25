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В Москве рабочий сорвался с троса и разбился насмерть

Мослентаиещё 2
24 минуты назад

Рабочий сорвался с троса строительного подъемника и разбился насмерть на улице 800-летия в Москве. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Рабочий сорвался с 17-го этажа в Москве
Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Несчастный случай произошел при проведении работ на кровле многоквартирного дома. Мужчина сорвался и упал на козырек подъезда. Смерть наступила мгновенно. На данный момент проводится прокурорская проверка.

Ранее мусоровоз насмерть сбил мужчину на юго-востоке Москвы. Несчастный случай произошел во время того, как пешеход переходил регулируемый переход на красный свет. Водитель грузовика вовремя не заметил мужчину и наехал на него.

Происшествия,Москва,
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