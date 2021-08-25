Рабочий сорвался с 17-го этажа в Москве

Рабочий сорвался с троса строительного подъемника и разбился насмерть на улице 800-летия в Москве. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Несчастный случай произошел при проведении работ на кровле многоквартирного дома. Мужчина сорвался и упал на козырек подъезда. Смерть наступила мгновенно. На данный момент проводится прокурорская проверка.