Унизившие ребенка в метро Москвы попытались избежать суда

Москвичи, которые унизили ребенка с аутизмом в столичном метро, а также избили его родителей, предложили не доводить дело до суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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По словам матери мальчика, подросток, спровоцировавший конфликт, предложил «замять» ситуацию. «Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили:

"Раз эти будут, то и мы тоже". Потом парень попытался моему мужу "тыкнуть" и сказал: "Слышь, ты, может, замнем?"» — привела его фразу мать ребенка.

Она отметила, что сейчас семья уже написала заявление в полицию, а ее друг собирает средства на адвоката. Женщина планирует честно и по закону разрешить ситуацию.