В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Киеве мужчина поджёг себя во время парада

News.ru
45 минут назад

Во время крупного военного парада в Киеве, посвящённого 30-летию независимости Украины, мужчина попытался совершить самоубийство. Об этом сообщает «Страна.ua».

В Киеве мужчина поджёг себя во время парада
Фото: ReutersReuters

Рядом со зрительской зоной военного парада на Крещатике мужчина попытался устроить самосожжение. Неравнодушные гости мероприятия потушили пострадавшего. Свидетели происшествия отмечают, что на поджигателе обгорела рубашка, а он сам серьёзных увечий не получил.

Ранее сообщалось, что итогами 30-летия независимости Украины назвали отсутствие консолидации среди населения, удаление от России и экономическую нестабильность. Также потеря Донбасса и Крыма спровоцировала всё более сильные антирусские настроения среди официальных лиц в Киеве, что противоречит чувствам и желаниям большей части населения страны. В свою очередь экономические проблемы связываются в первую очередь с ухудшением отношений с Россией. Аналитик Андрей Золотарёв со своей стороны не исключил возможного распада Украины после 30 лет существования государства.

Происшествия,Андрей Золотарев,Киев,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители