В Киеве мужчина поджёг себя во время парада

Рядом со зрительской зоной военного парада на Крещатике мужчина попытался устроить самосожжение. Неравнодушные гости мероприятия потушили пострадавшего. Свидетели происшествия отмечают, что на поджигателе обгорела рубашка, а он сам серьёзных увечий не получил.

Ранее сообщалось, что итогами 30-летия независимости Украины назвали отсутствие консолидации среди населения, удаление от России и экономическую нестабильность. Также потеря Донбасса и Крыма спровоцировала всё более сильные антирусские настроения среди официальных лиц в Киеве, что противоречит чувствам и желаниям большей части населения страны. В свою очередь экономические проблемы связываются в первую очередь с ухудшением отношений с Россией. Аналитик Андрей Золотарёв со своей стороны не исключил возможного распада Украины после 30 лет существования государства.