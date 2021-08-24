СК запустило расследование по факту исчезновения восьми детей в Тюмени

В Следственном комитете РФ расследуют дело об исчезновении еще восьми детей в Тюмени, где недавно обнаружили убитой девочку. Эту ситуацию взял под личный контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, Бастрыкин потребовал от следователей проведения детального анализа всех материалов средств массовой информации по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Трупы некоторых из них ранее были найдены с признаками насильственной смерти.
Последний из таких инцидентов произошел в конце июня этого года. Восьмилетняя девочка вышла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и больше ее никто не видел.
Через месяц тело ребенка было найдено на берегу озера Оброчное, в двух километрах от дома, где она жила. В СК уточнили, что останки тела были завернуты в пакет. Причина и точная дата смерти будет установлена экспертами.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье за убийство, расследование ведет главное управление Следственного комитета.
А недавно появилось сообщение, что дядя девочки, убитой в Тюмени, упал рядом со стихийным мемориалом возле ее дома и скончался
"Это случилось накануне, в четыре утра. Как говорят очевидцы, он упал. Записи с видеокамер есть. Они уже изъяты, будут разбираться. Ему было чуть более 40 лет. Когда пройдут похороны, пока неясно. Занимаюсь организацией этого вопроса", — рассказала РИА Новости сестра погибшей девочки.