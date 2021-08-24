СК запустило расследование по факту исчезновения восьми детей в Тюмени

В Следственном комитете РФ расследуют дело об исчезновении еще восьми детей в Тюмени, где недавно обнаружили убитой девочку. Эту ситуацию взял под личный контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, Бастрыкин потребовал от следователей проведения детального анализа всех материалов средств массовой информации по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Трупы некоторых из них ранее были найдены с признаками насильственной смерти.

Последний из таких инцидентов произошел в конце июня этого года. Восьмилетняя девочка вышла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и больше ее никто не видел.

Через месяц тело ребенка было найдено на берегу озера Оброчное, в двух километрах от дома, где она жила. В СК уточнили, что останки тела были завернуты в пакет. Причина и точная дата смерти будет установлена экспертами.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье за убийство, расследование ведет главное управление Следственного комитета.

А недавно появилось сообщение, что дядя девочки, убитой в Тюмени, упал рядом со стихийным мемориалом возле ее дома и скончался