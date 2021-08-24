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Десять садовых домов загорелось после природного пожара в Миассе

ТАСС
1 час назад

Огонь от природного пожара в Миассе Челябинской области перекинулся на десять садовых домов, угроза дальнейшего распространения огня снята, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.

Садовые дома загорелись после пожара в Миассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, пострадало десять дачных домов. Быстрому распространению пламени способствовала засушливая погода и плотная застройка. Оперативное сосредоточение сил Миасского пожарно-спасательного гарнизона позволило в максимально короткие сроки снять дальнейшую угрозу. Организован подвоз воды", - говорится в сообщении.

Происшествия,Челябинская Область,Миасс,
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