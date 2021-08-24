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Задержание «летчика»-афериста в Подмосковье сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Подмосковье полицейские из Севастополя задержали иностранца, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее видео обнародовало МВД России. По данным следствия, представившись гражданским летчиком мужчина обманул жительницу города-героя, вынудив ее сделать несколько переводов на указанные им банковские счета.

Как было установлено, 50-летняя крымчанка познакомилась с мошенником в социальной сети. Он сообщил женщине, что работает пилотом гражданской авиации. А через некоторое заявил в переписке, что оправил на ее имя подарки и крупную сумму денег, чтобы они купили недвижимость для совместного проживания. Однако для получения подарков его «возлюбленная» должна была заплатить пошлину. В итоге она сделала восемь крупных переводов на счета злоумышленника.

После того, как иностранный гражданин признался в своем обмане, женщина обратилась в полицию. Афериста задержали в подмосковной Балашихе, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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