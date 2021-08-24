Мосгорсуд эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей и работников эвакуировали из здания Мосгорсуда после получения информации о минировании, сообщает Федеральное агентство новостей. К зданию суда направились сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.
Московский городской суд находится по адресу: улица Богородский Вал, дом 8.
По данным официального Telegram-канала столичных судов общей юрисдикции, из здания эвакуировали 865 человек.Мосгорсуд— высший судебный орган города Москвы по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.