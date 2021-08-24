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Мосгорсуд эвакуировали после сообщения о минировании

РИАМО
51 минуту назад

Посетителей и работников эвакуировали из здания Мосгорсуда после получения информации о минировании, сообщает Федеральное агентство новостей. К зданию суда направились сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.

Мосгорсуд эвакуировали после сообщения о минировании
Фото: РИАМОРИАМО

Московский городской суд находится по адресу: улица Богородский Вал, дом 8.

По данным официального Telegram-канала столичных судов общей юрисдикции, из здания эвакуировали 865 человек.Мосгорсуд— высший судебный орган города Москвы по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.

Происшествия,Мосгорсуд,РИА ФАН,
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