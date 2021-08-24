В Дагестане мощным селевым потоком унесло несколько человек. Обильные осадки вызвали сход селя, в результате которого пропали 5 человек. Ливнями размыты дороги в 13 населенных пунктах. Соответствующее видео появилось в Сети.

В Карадахской теснине в Гунибском районе МСЧ вывели из ущелья группу туристов из 15 человек, по пути спасатели встретили еще одну группу и тоже эвакуировали. Однако 2 человека пропали – 37-летний москвич и 35-летний житель Санкт-Петербурга.