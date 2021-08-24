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Унесший людей мощный сель в Дагестане попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Дагестане мощным селевым потоком унесло несколько человек. Обильные осадки вызвали сход селя, в результате которого пропали 5 человек. Ливнями размыты дороги в 13 населенных пунктах. Соответствующее видео появилось в Сети.

В Карадахской теснине в Гунибском районе МСЧ вывели из ущелья группу туристов из 15 человек, по пути спасатели встретили еще одну группу и тоже эвакуировали. Однако 2 человека пропали – 37-летний москвич и 35-летний житель Санкт-Петербурга.

Кроме того, в селе Хаджалмахи Левашинского района сильный водный поток унес автомобиль с женщиной и ее сыном, также унесло мужчину в машине и в селе Куппа.

Происшествия,Погода,Видео,Республика Дагестан,
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