Москву атаковали огромные слизни

Зоолог Илья Гомыранов объяснил причину появления в Москве большого количества гигантских оранжевых слизней. Как рассказал эксперт РИА Новости, эту живость завезли в столицу вместе с растениями.

В последнее время аккаунты москвичей в соцсетях пестрят фото огромных оранжевых слизней на парковых дорожках. Гомыранов предположил, что это слизни Arion lusitanicus, которые могут достигать 10 см в длину. Сейчас это вид живности расселился по Европе, а теперь активно осваивает столичные парки, выживая привычных глазу московского обывателя серых слизней.