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Москву атаковали огромные слизни

Елена Прошина
29 минут назад

Зоолог Илья Гомыранов объяснил причину появления в Москве большого количества гигантских оранжевых слизней. Как рассказал эксперт РИА Новости, эту живость завезли в столицу вместе с растениями.

В последнее время аккаунты москвичей в соцсетях пестрят фото огромных оранжевых слизней на парковых дорожках. Гомыранов предположил, что это слизни Arion lusitanicus, которые могут достигать 10 см в длину. Сейчас это вид живности расселился по Европе, а теперь активно осваивает столичные парки, выживая привычных глазу московского обывателя серых слизней.

Зоолог не исключает, что огромных слизней завели вместе с кустами. Для человека этот вид не опасен, чего не скажешь об экосистеме. По словам эксперта, появление завозных слизней может грозить экосистеме "серьёзными перекосами".

Происшествия,Видео,РИА Новости,Москва,
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