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Сбивший ребенка в Сочи самокатчик попал на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

На улице Конституции в Сочи самокатчик сбил маленького ребенка. Произошедший 22 августа инцидент был зафиксирован на камеру. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Мужчина на самокате совершил наезд на ребенка в Центральном районе курортного города и попытался скрыться с места происшествия. Отец малыша погнался за лихачом и задержал его через пару кварталов, уточняет Life SHOT.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Видео,Сочи,
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