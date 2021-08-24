На улице Конституции в Сочи самокатчик сбил маленького ребенка. Произошедший 22 августа инцидент был зафиксирован на камеру. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Мужчина на самокате совершил наезд на ребенка в Центральном районе курортного города и попытался скрыться с места происшествия. Отец малыша погнался за лихачом и задержал его через пару кварталов, уточняет Life SHOT.