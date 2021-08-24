В Крыму ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

Подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков ликвидирована в Красноперекопском районе Республики Крым сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщило ведомство 24 августа.
По информации управления ФСБ, подпольная лаборатория была организована прямо в одном из домовладений, ее создали двое безработных и уже имеющих судимости жителей Севастополя. Наркотики сбывали местным жителям посредством закладок. При обысках на месте действия нарколаборатории правоохранители изъяли более 450 грамм сильнодействующего синтетического наркотика, 150 литров наркосодеражащей жидкости, а также лабораторную посуду, миксеры, печи, весы, упаковочный материал, реагенты, прекурсоры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств, санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.