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В Крыму ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

ИА Regnumиещё 1
59 минут назад

Подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков ликвидирована в Красноперекопском районе Республики Крым сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщило ведомство 24 августа.

В Крыму ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации управления ФСБ, подпольная лаборатория была организована прямо в одном из домовладений, ее создали двое безработных и уже имеющих судимости жителей Севастополя. Наркотики сбывали местным жителям посредством закладок. При обысках на месте действия нарколаборатории правоохранители изъяли более 450 грамм сильнодействующего синтетического наркотика, 150 литров наркосодеражащей жидкости, а также лабораторную посуду, миксеры, печи, весы, упаковочный материал, реагенты, прекурсоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств, санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Происшествия,ФСБ,Севастополь,Республика Крым,
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