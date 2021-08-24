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Подростки осквернили мемориал героям ВОВ. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Амурской области подростки осквернили мемориал героям ВОВ. Инцидент произошел в городе Свободный. На запечатленных очевидцами кадрах видно, как неизвестные разбрасывают венки и наносят удары по памятнику, установленному в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Появившейся в Сети записью заинтересовались правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме, причастные лица установлены. Двое из них являются несовершеннолетними. Они признались, что накануне инцидента употребляли алкоголь.

Происшествия,Криминал,Видео,Амурская Область,Свободный,
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