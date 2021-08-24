В Амурской области подростки осквернили мемориал героям ВОВ. Инцидент произошел в городе Свободный. На запечатленных очевидцами кадрах видно, как неизвестные разбрасывают венки и наносят удары по памятнику, установленному в честь Победы в Великой Отечественной войне.