В Амурской области подростки осквернили мемориал героям ВОВ. Инцидент произошел в городе Свободный. На запечатленных очевидцами кадрах видно, как неизвестные разбрасывают венки и наносят удары по памятнику, установленному в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Появившейся в Сети записью заинтересовались правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме, причастные лица установлены. Двое из них являются несовершеннолетними. Они признались, что накануне инцидента употребляли алкоголь.