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Экстрасенс Дардо Кусто покончил с собой в Москве

News.ru
1 час назад

Известный экстрасенс, шаман, участник телешоу Дардо Кусто был найден мертвым в Москве. Вероятно, он покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».

Известного экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в Москве
Фото: Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео

Тело мужчины обнаружили в хостеле на улице Перовская. В связи с характером травм, закрытой изнутри дверью и кровавой надписью на стене «Я всё равно буду жить», предварительная версия — самоубийство.

Кусто приезжал в Москву работать, родился он в Оренбургской области. Отель ему предложил племянник, он же рассказал журналистом о случившемся. До гибели Кусто вёл себя позитивно, планировал семинар, встретиться родственники договорились днём во вторник.

А в начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать. Когда я приехал и мы открыли дверь другой ключ-картой, то увидели жуткую картину, — рассказал племянник.

Ранее эксперты назвали основную причину самоубийств в России. Сообщается, что сотни тысяч попыток свести счёты с жизнью остаются неучтёнными, а по количеству самоубийств на душу населения Россия находится в мировой тройке.

Происшествия,Дардо Кусто,Московский комсомолец,Москва,
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