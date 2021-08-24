Известного экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в Москве

Известный экстрасенс, шаман, участник телешоу Дардо Кусто был найден мертвым в Москве. Вероятно, он покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».

Фото: Стоп-кадр из видео Стоп-кадр из видео

Тело мужчины обнаружили в хостеле на улице Перовская. В связи с характером травм, закрытой изнутри дверью и кровавой надписью на стене «Я всё равно буду жить», предварительная версия — самоубийство.

Кусто приезжал в Москву работать, родился он в Оренбургской области. Отель ему предложил племянник, он же рассказал журналистом о случившемся. До гибели Кусто вёл себя позитивно, планировал семинар, встретиться родственники договорились днём во вторник.

А в начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать. Когда я приехал и мы открыли дверь другой ключ-картой, то увидели жуткую картину, — рассказал племянник.