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Женщина поссорилась с мужем и прыгнула в Волгу. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Ярославской области женщина бросилась с переплывающего реку парома после ссоры со своим супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Сначала молодые люди громко ссорились, отмечает канал. Но когда конфликт между супругами достиг своего апогея, женщина подбежала к борту и бросилась в воду. Семейная ссора едва не закончилась трагедией: дама могла погибнуть под лопастями. К счастью, ее вытащили рыбаки, подплывшие к месту ЧП на моторной лодке.

Происшествия,Видео,Ярославская Область,
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