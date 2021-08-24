В Ярославской области женщина бросилась с переплывающего реку парома после ссоры со своим супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Сначала молодые люди громко ссорились, отмечает канал. Но когда конфликт между супругами достиг своего апогея, женщина подбежала к борту и бросилась в воду. Семейная ссора едва не закончилась трагедией: дама могла погибнуть под лопастями. К счастью, ее вытащили рыбаки, подплывшие к месту ЧП на моторной лодке.