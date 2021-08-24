У Украины угнали самолет для эвакуации в Афганистане

Несколько вооруженных людей на прошлой неделе угнали самолет в Афганистане, который должен был доставить группу украинских граждан на родину. Самолет вылетел в Иран с группой неизвестных пассажиров. Также у украинцев, которые хотят улететь из Афганистана, были проблемы с попаданием в аэропорт Кабула. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.