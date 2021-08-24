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ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму

RT на русскомиещё 2
25 минут назад

Силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, действовавшую в Красноперекопском районе Крыма.

ФСБ провела спецоперацию в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе спецоперации правоохранители обнаружили более 450 г мефедрона и 150 л наркосодержащей жидкости. Изъяты лабораторные весы, посуда, миксеры, мешалки, печи, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере»).

В конце марта сообщалось, что сотрудники МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории в регионе.

ФСБ хочет расширить свои полномочия

Происшествия,ФСБ,МВД,Крыминформ,Республика Крым,
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