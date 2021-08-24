Из-за обрушившихся на Китай проливных дождей почти 60 тысяч местных жителей столкнулись с проблемами с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщает Telegram-канал «360», опубликовавший соответствующее видео.

Наиболее всего от природного катаклизма пострадала северо-западная провинция Шэньси, сильные осадки также идут и в соседней провинции Хэнань. Как уточняет канал, жертвами стихии стали 292 человека. Из-за непогоды власти закрыли туннели и некоторые мосты в Чжэнчжоу, десятки поездов отменены.