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Приезжие избили россиян и украли телефон за 120 тысяч рублей

Мослента
1 час назад

Полиция задержала в Москве приезжего, подозреваемого в краже телефона стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России в понедельник, 23 августа.

Приезжие избили россиян и украли телефон за 120 тысяч
Фото: «Петровка, 38»«Петровка, 38»

Инцидент произошел на улице Покровка в центре Москвы. Двое молодых людей подошли к паре нетрезвых россиян, сидящих на лавочке. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Одного из пострадавших избили — ударили ногой в голову, затем повалили на землю и начали пинать. Во время потасовки у второго потерпевшего украли из сумки телефон. После этого нападавшие скрылись.

Полицейский покончил с собой в отделе полиции

Вскоре в хостеле на Маросейке задержали одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний приезжий. Молодой человек успел продать телефон за 37 тысяч рублей и потратить полученные средства. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее, 18 августа, сообщалось о том, что сотрудников правоохранительных органов задержали по подозрению в краже денежных средств с карты умершего от сердечного приступа россиянина.

Происшествия,МВД,Москва,
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