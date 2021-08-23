Приезжие избили россиян и украли телефон за 120 тысяч

Полиция задержала в Москве приезжего, подозреваемого в краже телефона стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России в понедельник, 23 августа.

Фото: «Петровка, 38» «Петровка, 38»

Инцидент произошел на улице Покровка в центре Москвы. Двое молодых людей подошли к паре нетрезвых россиян, сидящих на лавочке. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Одного из пострадавших избили — ударили ногой в голову, затем повалили на землю и начали пинать. Во время потасовки у второго потерпевшего украли из сумки телефон. После этого нападавшие скрылись.

Вскоре в хостеле на Маросейке задержали одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний приезжий. Молодой человек успел продать телефон за 37 тысяч рублей и потратить полученные средства. Против него возбудили уголовное дело.