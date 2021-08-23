Подросток сел на ребенка-аутиста в московском метро

Молодой человек сел в вагоне столичного метро на ребенка с аутизмом, а затем он и две его спутницы избили родителей мальчика. Об этом пишет издание «Такие дела» со ссылкой на заявление мамы ребенка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам мамы 12-летнего Вани Анны, они ехали вечером в метро всей семьей - с супругом, бабушкой и еще одним сыном Колей. Ваня сидел на сиденье один и снимал поездку на телефон. Как рассказала Анна, на одной из станций в вагон вошла семья – парень, девушка и женщина, которые грубо попросили Ваню подвинуться, так как им нужно было три места рядом.

«Ваня стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел», - рассказала Анна.

По ее словам, после этого супруг сделал молодому человеку замечание, в ответ женщина начала его оскорблять, ее поддержала дочь, а молодой человек на протяжении всей поездки пытался спровоцировать мужа на драку.

Анна сообщила, что когда семья выходила из вагона, молодой человек подошел к супругу женщины и снова стал его провоцировать, а когда мужчина, не отреагировав, направился к выходу, внезапно ударил его сзади в голову.

«Тут же на нас набросились девушка и ее мама, начали царапать лица. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место. Они невозмутимо сели, как будто ничего не случилось. Двери на тот момент закрылись, и поезд поехал дальше», - рассказала Анна.

Она сообщила, что у ее мужа из-под глаза текла кровь, которая запачкала одежду и пол. На следующей станции к ним подошли полицейские, они вывели нападавших из вагона и отвели в пункт полиции. Анна отметила, что они с супругом зафиксировали побои - ушибы мягких тканей, ссадины и синяки, а также написали объяснительную.