Участница акции в поддержку Навального рассказала о фейковом избиении

Марина Романова, получившая известность как участница акций в Геленджике в поддержку основателя ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) Алексея Навального заявила в интервью «Московскому комсомольцу», что обвиняла сотрудников правоохранительных органов в избиении за денежное вознаграждение.

Нанесли же ей телесные повреждения, как утверждает сама Романова, двое краснодарских сторонников Навального.

«Они сказали, что я сотрудничаю с полицией, и поэтому у меня такой маленький штраф», — разъяснила активистка.

Публикации же о том, что нападение организовали силовые структуры, Романова опровергла.

«По-моему, около 10-12 статей вышло. На самом деле все, что там было написано, – вымысел. Меня избили мои же соратники, с которыми мы вместе выходили на митинг», — пояснила она.

«Где-то через неделю после избиения я опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» пост о том, что я в больнице. И через сутки-двое со мной в Telegram связался человек, который назвался представителем московского протестного движения из среды правозащитников и журналистов, и предложил за определенное денежное вознаграждение дать несколько интервью и выставить историю с моим избиением так, как это выгодно оппозиции, – что меня избили силовики. Но не прямо сказать, что это сделали силовики, а вставить фразу, что мне передали привет от уголовного розыска», — отметила Романова.