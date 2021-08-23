В районе аэропорта Кабула произошел пожар

В районе аэропорта в Кабуле произошел пожар. Как сообщает «Известия», на территории гавани что-то горит, а издалека видно, как в небо поднимается дым.

Сейчас местные жители находятся на аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Многие из них хотят покинуть страну, опасаясь власти боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). По информации источников, возле аэропорта были слышны взрывы – солдаты пытаются разогнать толпы.

Ранее, 23 августа, управление гражданской авиации Афганистана приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.