Санитары ярославской психбольницы избили пациентку в лифте

В Ярославле двое медработников психиатрической больницы избили пациентку, пока ехали в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как говорится в сообщении, на вызов во Фрунзенском районе прибыла бригада медиков в спецодежде Ярославской областной психиатрической больницы.
На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в сети, можно увидеть, как двое мужчин заталкивают женщину в лифт, при этом она сопротивляется. Как только двери лифта закрываются, санитары наносят женщине несколько ударов по голове и животу.
В городском департаменте здравоохранения заявили «Подъему», что проводят проверку по факту случившегося. При этом в ведомстве добавили, что причастные к инциденту медики не должны были работать в этот день.
«Сегодня, как я понимаю, не смена этих людей, они в принципе сегодня не на работе. Об отстранении пока речи не идет, но, скорее всего, так и будет <...> После выяснения деталей, они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством», — заявил представитель депздрава.
Областная прокуратура также начала проверку.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.
Ситуация находится на контроле прокурора области.