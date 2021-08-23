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Санитары ярославской психбольницы избили пациентку в лифте

Газета.Ru
1 час назад

В Ярославле двое медработников психиатрической больницы избили пациентку, пока ехали в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, на вызов во Фрунзенском районе прибыла бригада медиков в спецодежде Ярославской областной психиатрической больницы.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в сети, можно увидеть, как двое мужчин заталкивают женщину в лифт, при этом она сопротивляется. Как только двери лифта закрываются, санитары наносят женщине несколько ударов по голове и животу.

В городском департаменте здравоохранения заявили «Подъему», что проводят проверку по факту случившегося. При этом в ведомстве добавили, что причастные к инциденту медики не должны были работать в этот день.

«Сегодня, как я понимаю, не смена этих людей, они в принципе сегодня не на работе. Об отстранении пока речи не идет, но, скорее всего, так и будет <...> После выяснения деталей, они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством», — заявил представитель депздрава.

Областная прокуратура также начала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.

Ситуация находится на контроле прокурора области.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Ярославль,
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