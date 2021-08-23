Санитары ярославской психбольницы избили пациентку в лифте

«Сегодня, как я понимаю, не смена этих людей, они в принципе сегодня не на работе. Об отстранении пока речи не идет, но, скорее всего, так и будет <...> После выяснения деталей, они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством», — заявил представитель депздрава.