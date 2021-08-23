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Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иваново

Вероника Полынина
33 минуты назад

В Иваново вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку возле областной больницы, сообщает ТАСС.

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иваново
Фото: ГУ МЧС России по Ивановской областиГУ МЧС России по Ивановской области

«Вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории клинической больницы, в нем было два пилота, никто не пострадал», - сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области.

В Единой дежурной диспетчерской службе рассказали, что инцидент произошел в момент приземления, пациентов в кабине не было, никто не пострадал.

При посадке вертолет повредил винт и шасси. По информации РИА «Новости», одна из лопастей винта оторвалась и отлетела в припаркованную неподалеку машину. https://t.me/rian_ru/116146

По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Работа санитарной авиации в Ивановской области возобновилась 9 августа после полугодового перерыва.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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