Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иваново

В Иваново вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку возле областной больницы, сообщает ТАСС.
«Вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории клинической больницы, в нем было два пилота, никто не пострадал», - сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области.
В Единой дежурной диспетчерской службе рассказали, что инцидент произошел в момент приземления, пациентов в кабине не было, никто не пострадал.
При посадке вертолет повредил винт и шасси. По информации РИА «Новости», одна из лопастей винта оторвалась и отлетела в припаркованную неподалеку машину. https://t.me/rian_ru/116146
По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Работа санитарной авиации в Ивановской области возобновилась 9 августа после полугодового перерыва.