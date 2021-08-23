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В Астраханской области сгорел МиГ-29

News.ru
18 минут назад

Сгорел истребитель МиГ-29, который проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Астраханской области сгорел МиГ-29
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта самолёт МиГ-29 потерпел крушение. Лётчик истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода. В момент трагедии были сложные метеоусловия.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в этой связи сообщил, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых.

Происшествия,Юрий Сытник,Министерство обороны,Астраханская Область,
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