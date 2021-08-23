Амурский тигр растерзал россиянина в Хабаровском крае. Инцидент произошел недалеко от одного из населенных пунктов в Нанайском районе. Снятая очевидцами запись с места происшествия появилась в Сети.
Мужчина занимался лесозаготовкой в тайге, ночью он вышел из вагончика и пропал. Наутро рабочие нашли тапочки, фонарик, одежду погибшего и следы крови. Они также обнаружили тигриные следы и следы волочения в лес.
К месту ЧП выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными. Кроме того, там уже работают сотрудники краевого министерства природы и правоохранители.