Амурский тигр растерзал россиянина в Хабаровском крае. Инцидент произошел недалеко от одного из населенных пунктов в Нанайском районе. Снятая очевидцами запись с места происшествия появилась в Сети.

Мужчина занимался лесозаготовкой в тайге, ночью он вышел из вагончика и пропал. Наутро рабочие нашли тапочки, фонарик, одежду погибшего и следы крови. Они также обнаружили тигриные следы и следы волочения в лес.