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Появилось видео с места нападения тигра на вахтовика

Александр Кузьмин
35 минут назад

Амурский тигр растерзал россиянина в Хабаровском крае. Инцидент произошел недалеко от одного из населенных пунктов в Нанайском районе. Снятая очевидцами запись с места происшествия появилась в Сети.

Мужчина занимался лесозаготовкой в тайге, ночью он вышел из вагончика и пропал. Наутро рабочие нашли тапочки, фонарик, одежду погибшего и следы крови. Они также обнаружили тигриные следы и следы волочения в лес.

К месту ЧП выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными. Кроме того, там уже работают сотрудники краевого министерства природы и правоохранители.

Происшествия,Видео,Хабаровский Край,
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