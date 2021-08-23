Акция памяти в американском Портленде (штат Орегон) переросла в массовые беспорядки из-за столкновений сторонников крайне правых и крайне левых движений. Соответствующие кадры появились в распоряжении издания Life.
Как уточняется, представители патриотического движения Proud boys организовали в городе митинг в память о произошедших год назад событиях. Им навстречу вышли участники антифа. В северо-восточной части Портленда возникли массовые драки, с применением перцовых баллончиков и страйкбольного оружия, а также пиротехники, а в центре города хулиганы устроили перестрелку.