Как уточняется, представители патриотического движения Proud boys организовали в городе митинг в память о произошедших год назад событиях. Им навстречу вышли участники антифа. В северо-восточной части Портленда возникли массовые драки, с применением перцовых баллончиков и страйкбольного оружия, а также пиротехники, а в центре города хулиганы устроили перестрелку.