Криминального авторитета Отари Краснодарского нашли мертвым

В Краснодаре найден мертвым криминальный авторитет Отари Бойцов (Кублашвили), он же Отари Краснодарский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МДВ по региону.
«По факту скоропостижной смерти 41-летнего мужчины в городе Краснодаре назначено проведение проверки. Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы», — заявили в ведомстве.
По данным СМИ, Отари Краснодарский находился в федеральном розыске 210 УК РФ «Занятие высшего положения в криминальной иерархии».
В конце июля на Кубани вынесли первый приговор по этой статье Давиду Джангидзе (Дато Краснодарскому), он получил 8 лет лишения свободы. Суд также рассматривает еще одно аналогичное дело в отношении Кобы Краснодарского.