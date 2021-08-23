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Криминального авторитета Отари Краснодарского нашли мертвым

Газета.Ru
41 минуту назад

В Краснодаре найден мертвым криминальный авторитет Отари Бойцов (Кублашвили), он же Отари Краснодарский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МДВ по региону.

Криминального авторитета Отари Краснодарского нашли мертвым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По факту скоропостижной смерти 41-летнего мужчины в городе Краснодаре назначено проведение проверки. Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы», — заявили в ведомстве.

По данным СМИ, Отари Краснодарский находился в федеральном розыске 210 УК РФ «Занятие высшего положения в криминальной иерархии».

В конце июля на Кубани вынесли первый приговор по этой статье Давиду Джангидзе (Дато Краснодарскому), он получил 8 лет лишения свободы. Суд также рассматривает еще одно аналогичное дело в отношении Кобы Краснодарского.

Происшествия,Краснодар,
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