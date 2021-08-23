Подростков осудили за изнасилование россиянки на курорте

В Сочи двоих 16-летних подростков на четыре года посадили в воспитательную колонию за изнасилование 28-летней россиянки. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как установил суд, в ночь на 28 февраля осужденные увидели на одной из улиц села Горное Лоо приехавшую на курорт 28-летнюю девушку. Злоумышленники схватили свою жертву, избили и надругались над ней. После этого они украли у потерпевшей мобильные телефоны, деньги и сбежали с места преступления.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 131 («Изнасилование»), статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 161 УК РФ («Хищение имущества»).

Приговором суда назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.