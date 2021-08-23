В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Подростков осудили за изнасилование россиянки на курорте

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В Сочи двоих 16-летних подростков на четыре года посадили в воспитательную колонию за изнасилование 28-летней россиянки. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Подростков осудили за изнасилование россиянки на курорте
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Как установил суд, в ночь на 28 февраля осужденные увидели на одной из улиц села Горное Лоо приехавшую на курорт 28-летнюю девушку. Злоумышленники схватили свою жертву, избили и надругались над ней. После этого они украли у потерпевшей мобильные телефоны, деньги и сбежали с места преступления.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 131 («Изнасилование»), статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 161 УК РФ («Хищение имущества»).

Приговором суда назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

17 августа сообщалось, что в Чите ожидавший врачей водитель скорой помощи отбил у насильника его жертву.

Происшествия,СКР,Сочи,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители