В ночном клубе под Петербургом произошла драка со стрельбой. Инцидент в одном из заведений Гатчины запечатлела камера видеонаблюдение, соответствующие кадры появились в Сети .

На записи видно, как несколько мужчин спорят у барной стойки, после чего между ними завязывается потасовка. Их пытаются разнять очевидцы, но в какой-то момент один из участников конфликта достает пневматический пистолет и стреляет в своего оппонента.