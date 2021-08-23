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В клубе под Питером произошла драка со стрельбой. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В ночном клубе под Петербургом произошла драка со стрельбой. Инцидент в одном из заведений Гатчины запечатлела камера видеонаблюдение, соответствующие кадры появились в Сети.

На записи видно, как несколько мужчин спорят у барной стойки, после чего между ними завязывается потасовка. Их пытаются разнять очевидцы, но в какой-то момент один из участников конфликта достает пневматический пистолет и стреляет в своего оппонента.

Стрелявший был задержан полицейскими, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Происшествия,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,Гатчина,
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