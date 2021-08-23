Персонал элитного пансионата в Подмосковье подозревают в издевательствах над пенсионерами

В МУ МВД России «Балашихинское» начали проверку по факту опубликованных в интернете кадров из элитного пансионата в подмосковном Реутове. Об этом сегодня, 23 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о видеозаписи из пансионата «Олимпия Хаус». На кадрах видно, что постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди - почти полностью раздетые - ползают по полу. Также на видео можно увидеть, как сотрудница бьет половой тряпкой по лицу мужчину, который лежит на полу в коридоре.

«Выявлены сообщения и видеоматериалы, которые говорят о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми людьми, которые проживают в специализированном пансионате в Реутове», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление лиц, которые показаны в видеоролике.