Персонал элитного пансионата в Подмосковье подозревают в издевательствах над пенсионерами

В МУ МВД России «Балашихинское» начали проверку по факту опубликованных в интернете кадров из элитного пансионата в подмосковном Реутове. Об этом сегодня, 23 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о видеозаписи из пансионата «Олимпия Хаус». На кадрах видно, что постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди - почти полностью раздетые - ползают по полу. Также на видео можно увидеть, как сотрудница бьет половой тряпкой по лицу мужчину, который лежит на полу в коридоре.
«Выявлены сообщения и видеоматериалы, которые говорят о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми людьми, которые проживают в специализированном пансионате в Реутове», — отмечается в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление лиц, которые показаны в видеоролике.
Ранее, 26 апреля текущего года стало известно об увольнении главного врача ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Москве. Причиной этого решения стали издевательства над пожилой пациенткой со стороны медсестер учреждения, фигурантов произошедшего отстранили от работы. Это стало результатом проверки, которую провели в связи с публикацией видеоролика, где медсестры больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары.