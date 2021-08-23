В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Персонал элитного пансионата в Подмосковье подозревают в издевательствах над пенсионерами

Анна Безрукова
1 час назад

В МУ МВД России «Балашихинское» начали проверку по факту опубликованных в интернете кадров из элитного пансионата в подмосковном Реутове. Об этом сегодня, 23 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Персонал элитного пансионата в Подмосковье подозревают в издевательствах над пенсионерами
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о видеозаписи из пансионата «Олимпия Хаус». На кадрах видно, что постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди - почти полностью раздетые - ползают по полу. Также на видео можно увидеть, как сотрудница бьет половой тряпкой по лицу мужчину, который лежит на полу в коридоре.

«Выявлены сообщения и видеоматериалы, которые говорят о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми людьми, которые проживают в специализированном пансионате в Реутове», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление лиц, которые показаны в видеоролике.

Ранее, 26 апреля текущего года стало известно об увольнении главного врача ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Москве. Причиной этого решения стали издевательства над пожилой пациенткой со стороны медсестер учреждения, фигурантов произошедшего отстранили от работы. Это стало результатом проверки, которую провели в связи с публикацией видеоролика, где медсестры больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары.

Происшествия,МВД,Московская Область,Реутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители