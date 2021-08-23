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Задержание украинского шпиона в Туле показали на видео

Александр Кузьмин
20 минут назад

Сотрудники ФСБ задержали в Туле агента украинских спецслужб. Об этом сообщает Telegram-канал RT, в распоряжении которого оказалось оперативное видео.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже по статье 276 УК России.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Тула,Украина,
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