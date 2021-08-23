Сотрудники ФСБ задержали в Туле агента украинских спецслужб. Об этом сообщает Telegram-канал RT, в распоряжении которого оказалось оперативное видео.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже по статье 276 УК России.