Инцидент произошел во время поединка между «Ниццей» и «Марселем», в котором хозяева лидировали со счетом 1:0. Болельщики выбежали на поле после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил в сторону трибун кинутую кем-то пластиковую бутылку. Ответный жест игрока вызвал возмущение любителей футбола, после чего те устроили на поле потасовку. В итоге «Марсель» решил не возвращаться в игру.