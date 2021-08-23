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Фанаты избили футболистов на матче «Ницца» – «Марсель». Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Фанаты сорвали матч третьего тура чемпионата Франции по футболу в Ницце, устроив драку с игроками. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Подъём» .

Инцидент произошел во время поединка между «Ниццей» и «Марселем», в котором хозяева лидировали со счетом 1:0. Болельщики выбежали на поле после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил в сторону трибун кинутую кем-то пластиковую бутылку. Ответный жест игрока вызвал возмущение любителей футбола, после чего те устроили на поле потасовку. В итоге «Марсель» решил не возвращаться в игру.

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