ФСБ уличила гражданина Украины в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Туле гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

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Иностранец для сбора секретных сведений о новейших образцах оружия пытался завербовать работников-секретоносителей оборонных предприятий. Он задержан с поличным при получении данных о российском вооружении и технической документации, составляющих государственную тайну. В частности, речь идет о перспективных разработках стрелкового вооружения.