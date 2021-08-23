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ФСБ уличила гражданина Украины в шпионаже

Lenta.ruиещё 6
52 минуты назад

Сотрудники ФСБ задержали в Туле гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

ФСБ уличила гражданина Украины в шпионаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иностранец для сбора секретных сведений о новейших образцах оружия пытался завербовать работников-секретоносителей оборонных предприятий. Он задержан с поличным при получении данных о российском вооружении и технической документации, составляющих государственную тайну. В частности, речь идет о перспективных разработках стрелкового вооружения.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Личность подозреваемого не раскрывается, также как и другие подробности расследования.

Происшествия,ФСБ,Украина,
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