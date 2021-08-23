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Горящий трамвай в Нижнем Тагиле сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Трамвай загорелся на ходу в Нижнем Тагиле. Снятые очевидцами кадры с места происшествия появились в сообществе «ПЕРЕЦ | Нижний Тагил» во «Вконтакте». На записи видно, что огонь полностью охватил стоящее на путях транспортное средство.

Как уточняется, ЧП случилось в 9 утра по местному времени, в момент возникновения возгорания в салоне общественного транспорта находились пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал, всех их успели вовремя эвакуировать из трамвая. На месте работают экстренные службы, причины возгорания выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,
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