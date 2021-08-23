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Житель Хабаровского края погиб от нападения амурского тигра

ИА Regnumиещё 1
5 минут назад

Возле села Арсентьево в Хабаровском крае амурский тигр напал на мужчину. Ставший жертвой хищника человек работал на лесозаготовках, пишет 23 августа ИА «Хабаровский край сегодня».

Житель Хабаровского края погиб от нападения амурского тигра
Фото: ТАССТАСС

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«Вышел ночью по нужде на воздух. Тигр напал, на месте ЧП много крови, следы волочения. Найдено ли тело, мне пока не известно», — рассказал глава администрации села Маяк Денис Булаев.

ЧП будут расследовать специалисты-охотоведы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ванинском районе Хабаровского края тигр напал на охотника. Мужчина был убит.

Происшествия,Хабаровский Край,
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