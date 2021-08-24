Напавшего на мужчину амурского тигра убили в Хабаровском крае

Инспекторы застрелили амурского тигра, который загрыз рабочего в Хабаровском крае. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

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Сотрудники министерства природных ресурсов края, МВД, а также самого центра вышли на тигра по следам и застали его рядом с телом жертвы. Инспекторам, как отмечается, пришлось открыть огонь на поражение.

Тело хищника направят на экспертизу, которую проведут специалисты «Амурского тигра» в центре вскрытий в Уссурийске, отмечается на сайте организации.

Инцидент произошел 23 августа. Тигр напал на мужчину, который работал на лесозаготовке в одном из сел Хабаровского края. Он, как отмечается, вышел из вагончика ночью, а затем пропал. Утром удалось обнаружить его фонарик, тапочки, одежду и кровь. Кроме того, были видны тигриные следы и следы волочения в лес.

28 июля сообщалось, что один человек погиб в результате нападения медведя на туристическую группу в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края.

Инцидент произошел в районе девяти озер Араданского хребта. Животное напало на группу, состоящую из четырех туристов, которые в момент нападения совершали спортивный поход. В УМВД по краю рассказали, что группа туристов, вероятно, приехала из другого региона.

В результате нападения все члены группы, за исключением одного человека, смогли убежать и вернуться на базу. Факт гибели человека был официально зарегистрирован.