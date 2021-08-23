В Хабаровском крае на мужчину напал тигр

Следователи выясняют обстоятельства гибели лесозаготовителя в Нанайском районе Хабаровского края предположительно от лап тигра. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В администрации села Маяк Нанайского района ТАСС сообщили, что на мужчину, который занимался заготовкой леса в районе села Арсеньево, напал тигр. На месте пропажи нашли обувь, фонарик, следы крови, отпечатки лап тигра.

"Следственным отделом по Нанайскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по факту исчезновения мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.