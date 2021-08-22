Вора в законе нашли мертвым в Краснодаре

Вор в законе Отари Кублашвили-Бойцов найден мертвым в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным правоохранителей, 41-летний Отари Краснодарский находился в федеральном розыске по статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Сообщается, что тело криминального авторитета обнаружили в съёмной квартире, на нем не нашли признаков насильственной смерти.

По информации канала, в 2018 году Бойцова досрочно освободили из колонии с тяжелым поражением спинного мозга. Но в том же году объявили в розыск за уклонение от административного надзора.