Вора в законе нашли мертвым в Краснодаре

Вор в законе Отари Кублашвили-Бойцов найден мертвым в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным правоохранителей, 41-летний Отари Краснодарский находился в федеральном розыске по статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Сообщается, что тело криминального авторитета обнаружили в съёмной квартире, на нем не нашли признаков насильственной смерти.
По информации канала, в 2018 году Бойцова досрочно освободили из колонии с тяжелым поражением спинного мозга. Но в том же году объявили в розыск за уклонение от административного надзора.
Ранее появились детали побега российских осужденных из психбольницы в Бурятии. В диспансере, из которого сбежали мужчины, произошел большой бунт, в котором участвовали 60 человек. Охраны на месте не было, и персонал — пятеро санитаров — пытались их усмирить. Семерым удалось сбежать через забор, а остальных удалось остановить.