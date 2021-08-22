Раскрыты подробности взрыва гранаты в московской квартире

Боевая граната, которая взорвалась в Москве в субботу, 21 августа, хранилась в квартире давно. Новые подробности происшествия появились в Telegram-канале «Двач/Ньюсач».

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До этого сообщалось, что гранату пронес в жилой дом подросток. Так, 44-летний Вадим Елисеев предполагал, что граната — это муляж боевого припаса. Попробовать выдернуть чеку до этого никто не пытался — в итоге это сделал племянник мужчины, приехавший из Ростовской области к родственникам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).