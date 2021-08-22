В подмосковном торговом центре загорелась детская комната

В подмосковных Мытищах загорелась детская комната в торгово-развлекательном комплексе. Огонь распространяется по всему зданию. О ЧП сообщает телеграм-канал Baza.

Сейчас из ТРК эвакуируют посетителей. Канал публикует видео пожара.

По данным РЕН ТВ, возгорание произошло в зоомагазине, расположенном в ТЦ «4DAILY». Очевидцы говорят, что там проходил детский праздник. Людей удалось оперативно эвакуировать из здания. Пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.

Выгорело 10 квадратных метров.

В МЧС заявили, что оперативно справились с огнем.

«В 16.16 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Мира 32/2», - сообщили в подмосковном управлении МЧС.

Там отметили, что к пяти вечера пожар был ликвидирован.