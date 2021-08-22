Опубликовано видео погони ДПС за пьяным водителем

Утром 22 августа, у дома 42 по проспекту Науки сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ 21103, который ехал слишком быстро и на требования остановиться не реагировал. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«Увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», – рассказали в пресс-службе детали.

В результате для остановки автомобиля пришлось применить табельное оружие и стрелять по колесам. Этот маневр позволил затормозить возле 89 дома по Гражданскому проспекту.