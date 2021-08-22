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Опубликовано видео погони ДПС за пьяным водителем

Александр Кузьмин
36 минут назад

Утром 22 августа, у дома 42 по проспекту Науки сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ 21103, который ехал слишком быстро и на требования остановиться не реагировал. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«Увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», – рассказали в пресс-службе детали.

В результате для остановки автомобиля пришлось применить табельное оружие и стрелять по колесам. Этот маневр позволил затормозить возле 89 дома по Гражданскому проспекту.

Водитель был остановлен, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 23-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено восемь административных протоколов, проводится проверка. Пострадавших нет.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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