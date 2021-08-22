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Дебош на концерте «Пошлой Молли» показали на видео

Александр Кузьмин
22 августа 2021

Солист российской панк-группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко (Бледный) устроил пьяный дебош на концерте в Геленджике. В полуголом виде его доставили в полицию. Он задержан на 48 часов, сообщает Telegram-канал Mash

Группа накануне выступала в концертном зале «Олимп». В финале выступления музыкант позвал фанатов на сцену. Они устроили давку, их не могли выгнать обратно в зал, и концерт пришлось закончить раньше срока.

Кроме того, Бледный выпил слишком много виски и устроил пьяный дебош. Полицейские отвезли его на медосвидетельствовании в больницу имени Луначарского. Певец был полуголый и утверждал, что ему якобы угрожают. Артиста задержали на двое суток. В понедельник состоится суд.

Происшествия,Общество,Шоу-бизнес,Видео,Кирилл Тимошенко,Геленджик,
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