Дебош на концерте «Пошлой Молли» показали на видео

Солист российской панк-группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко (Бледный) устроил пьяный дебош на концерте в Геленджике. В полуголом виде его доставили в полицию. Он задержан на 48 часов, сообщает Telegram-канал Mash

Группа накануне выступала в концертном зале «Олимп». В финале выступления музыкант позвал фанатов на сцену. Они устроили давку, их не могли выгнать обратно в зал, и концерт пришлось закончить раньше срока.