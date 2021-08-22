В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погром в психбольнице в Бурятии попал на видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

Кадры начала беспорядков, организованных заключенными специализированного психдиспансера для осужденных в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, оказались в Сети. Их публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Кадры беспорядков в бурятском психдиспансере, которые предшествовали побегу семерых пациентов заведения, сняла камера видеонаблюдения, установленная в одном из помещений этого учреждения. На кадрах видно, как несколько заключенных ломают части обстановки и мебели. Кроме того, камера зафиксировала, как они бросают различные предметы в цель, расположенную за кадром.

По данным регионального СК, около полудня 21 августа в одном из блоков психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии пациенты устроили массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары оказались отвлечены, семеро заключенных выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали. Все они уже задержаны.

Происшествия,Видео,Республика Бурятия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители