Погром в психбольнице в Бурятии попал на видео

Кадры начала беспорядков, организованных заключенными специализированного психдиспансера для осужденных в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, оказались в Сети. Их публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
Кадры беспорядков в бурятском психдиспансере, которые предшествовали побегу семерых пациентов заведения, сняла камера видеонаблюдения, установленная в одном из помещений этого учреждения. На кадрах видно, как несколько заключенных ломают части обстановки и мебели. Кроме того, камера зафиксировала, как они бросают различные предметы в цель, расположенную за кадром.
По данным регионального СК, около полудня 21 августа в одном из блоков психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии пациенты устроили массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары оказались отвлечены, семеро заключенных выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали. Все они уже задержаны.