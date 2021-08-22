Погром в психбольнице в Бурятии попал на видео

Кадры начала беспорядков, организованных заключенными специализированного психдиспансера для осужденных в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, оказались в Сети. Их публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Кадры беспорядков в бурятском психдиспансере, которые предшествовали побегу семерых пациентов заведения, сняла камера видеонаблюдения, установленная в одном из помещений этого учреждения. На кадрах видно, как несколько заключенных ломают части обстановки и мебели. Кроме того, камера зафиксировала, как они бросают различные предметы в цель, расположенную за кадром.