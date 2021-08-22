Дядя зверски убитой в Тюмени девочки умер у ее мемориала

В Тюмени дядя убитой девочки упал возле стихийного мемориала у ее дома и умер, сообщает портал 72.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам очевидцев, это произошло в четыре утра. Есть также записи с камер видеонаблюдения. Мужчина упал у мемориала своей племянницы. Его доставили в больницу, где он скончался. Мужчине было чуть больше 40 лет.

Правоохранительные органы изъяли записи с видеокамер, будут разбираться.

Восьмилетняя девочка вышла из дома 30 июня погулять и не вернулась. Были организованы масштабные поиски. Тело ребенка нашли 19 августа на берегу озера Оброчное, в двух километрах от ее дома. Останки были завернуты в пакет. Сейчас эксперты устанавливают причину и время смерти девочки. Местные жители устроили у дома, где жила девочка, мемориал и несут к нему цветы и игрушки.