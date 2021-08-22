Тысячи домов подтопило в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления, пострадали несколько тысяч домовладений. Об этом в субботу, 21 августа, рассказали в краевой администрации.

Фото: admkrai.krasnodar.ru admkrai.krasnodar.ru

Как уточняют власти региона, в Темрюкском районе подтоплен 2541 дом в 14 населенных пунктах. Воду откачали уже из 1922 домов, 77 домов имеют разрушения. Всего было обследовано 6382 домовладений.

В Анапе обследовали 1394 дома, в плане — еще 237 домов. В Новороссийске обследовали свыше 800 домовладений, в Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 52 придомовых территорий и 13 домов.

К откачке воды привлечены все силы и средства. В частности, в Темрюкском районе, где с 12 августа выпало до 615 миллиметров осадков, к ликвидации последствий стихии привлечены порядка 400 человек, задействованы 55 мотопомп, 40 единиц инженерной техники.

В Славянском районе последствия разгула стихии устраняют более 300 человек, 89 единиц техники, в том числе 35 стационарных насосных станций. В одном пункте временного размещения в Славянске-на-Кубани остаются 19 человек, включая шестерых детей, сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.