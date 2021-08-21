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В Дагестане инструктор погиб во время спасения туриста на зиплайне

ТАСС
13 минут назад

Житель Хунзахского района Дагестана, работавший инструктором, трагически погиб, спасая туриста на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации Хунзахского района Камиль Гусейнов.

"В Хунзахском районе трагически, спасая туриста, погиб инструктор во время инцидента на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). На площадке в Матласе мужчина не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоем улетели обратно с площадки", - сказал собеседник агентства.

На перевале Дятлова погиб инструктор

По его словам, при соблюдении мер безопасности трагедии можно было избежать.

Происшествия,Видео,Республика Дагестан,
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