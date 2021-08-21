"В Хунзахском районе трагически, спасая туриста, погиб инструктор во время инцидента на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). На площадке в Матласе мужчина не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоем улетели обратно с площадки", - сказал собеседник агентства.