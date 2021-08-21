СК: в квартире в Москве взорвалась принесенная подростком граната

Следователи столичного управления СКР рассказали о подробностях взрыва в квартире По данным ведомства, в жилом доме «сработало техническое устройство», принесенное в жилище мальчиком.

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«Подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, малолетний мальчик госпитализирован. В квартире также находилась женщина, она не пострадала. Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принёс устройство в квартиру», - говорится в сообщении Следственного комитета.

СМИ сообщают, что в квартире находились 12 и 14-летний подростки, их отец и мать. По данным издания «Подъем», дети нашли гранату на улице и принесли домой. Отец пытался выбросить ее в окно, но она отскочила в квартиру и взорвалась.

По данным Telegram-канала «112», гранату в квартиру на Малой Набережной принёс отец и положил на шкаф, а один из сыновей обнаружил её и выдернул чеку.

Мальчик погиб на месте, отец получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой. Второй ребенок сейчас находится в реанимации.