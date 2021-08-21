Взрыв жилом доме в Москве: погибли взрослый и ребенок

Два человек погибли при взрыве в квартире в Москве — взрослый мужчина и 14-летний мальчик. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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Взрыв прогремел в квартире жилого дома по адресу Малая Набережная улиц дом 5, расположенном в столичном районе Тушино. Как сообщает Life со ссылкой на два источника, взорвалась граната

В результате ранен 12-летний мальчик. Второй подросток, 14 лет, погиб на месте. Позднее, в машине скорой помощи, скончался еще один пострадавший – мужчина, находившийся в момент ЧП в квартире.