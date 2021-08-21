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Два человека погибли при падении мотопараплана в Ивановской области

ТАСС
1 час назад

Два человека погибли при падении мотопараплана в Юрьевецком районе Ивановской области, сообщила ТАСС в субботу представитель единой дежурной диспетчерской службы района.

Два человека погибли при падении мотопараплана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Два человека погибли в результате падения мотопараплана. Это произошло в 13:47 (мск)", - сказала она.

По данным пресс-службы УМВД по Ивановской области, на месте падения мотопараплана работает следственно-оперативная группа.

"Личности погибших установлены: оба они жители Иванова, женщине 37 лет, а мужчине 56. В Юрьевец они приехали на отдых, параплан - их личная собственность. План полета был согласован, причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - говорится в сообщении пресс-службы на ее официальной странице в сети "ВКонтакте".

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Ивановская Область,
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