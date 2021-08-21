Два человека погибли при падении мотопараплана

"Личности погибших установлены: оба они жители Иванова, женщине 37 лет, а мужчине 56. В Юрьевец они приехали на отдых, параплан - их личная собственность. План полета был согласован, причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - говорится в сообщении пресс-службы на ее официальной странице в сети "ВКонтакте".