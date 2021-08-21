Дети массово отравились в доме отдыха в Подмосковье

В подмосковном доме отдыха массово отравились юные спортсмены-фехтовальщики. Семерых ребят госпитализировали со скандалом: их не отпускал тренер, и врачам пришлось вызвать полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском районе. Там жили 15 юных фехтовальщиков с тренером, прибывшие на соревнования. Несколько дней они жаловались на боли в животе. Однако скорую им вызвали только сегодня. Врачи нашли энтероколит у семи детей от 10 до 13 лет.

Трёх мальчиков и четырёх девочек хотели госпитализировать, но тренер отказался отпускать их, заявив, что не получал разрешения от родителей. В итоге сотрудникам скорой пришлось вызвать полицию. С помощью стражей порядка детей увезли в стационар.

Энтероколит - одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. Острый энтероколит вызывают инфекции, аллергические реакции кишечника, отравления лекарственными препаратами и ядовитыми веществами.