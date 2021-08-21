В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Массовое отравление детей произошло в подмосковном доме отдыха

Майк Габриелян
24 минуты назад

В подмосковном доме отдыха массово отравились юные спортсмены-фехтовальщики. Семерых ребят госпитализировали со скандалом: их не отпускал тренер, и врачам пришлось вызвать полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дети массово отравились в доме отдыха в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском районе. Там жили 15 юных фехтовальщиков с тренером, прибывшие на соревнования. Несколько дней они жаловались на боли в животе. Однако скорую им вызвали только сегодня. Врачи нашли энтероколит у семи детей от 10 до 13 лет.

Трёх мальчиков и четырёх девочек хотели госпитализировать, но тренер отказался отпускать их, заявив, что не получал разрешения от родителей. В итоге сотрудникам скорой пришлось вызвать полицию. С помощью стражей порядка детей увезли в стационар.

Энтероколит - одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. Острый энтероколит вызывают инфекции, аллергические реакции кишечника, отравления лекарственными препаратами и ядовитыми веществами.

Этой зимой десятки детей одновременно попали в больницу Дагестана с отравлением.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители